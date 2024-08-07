Simge Sağın iddialı bikinili pozlarıyla erişim engeli dinlemedi
Önümüz Yaz adlı yeni şarkısıyla yaza damgasını vuran ve aralıksız konser trafiğiyle baş döndüren Simge Sağın erişim yasağına rağmen yaz tatili molasına dair bikinili paylaşımlarıyla gündem oldu.
Hem sesi, hem yorumu, hem de fiziğiyle her seferinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel şarkıcı Simge Sağın yaz konserlerine aralıksız devam ediyor.
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Yaza "Önümüz Yaz" adlı şarkısıyla giren Simge Sağın yoğun konser temposunda her bulduğu fırsatı ise yaz tatili için ayırıyor.
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Kızıla boyadığı saçlarıyla yepyeni bir imaja bürünen Simge Sağın Instagram'a getirilen erişim yasağına rağmen Instagram hesabından paylaşımlarına devam ediyor.
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Güzel şarkıcının paylaşımlarına ise beğenilerin sanki Instagram'a erişim yasağı gelmemiş gibi yağması dikkatlerden kaçmadı.
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