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Simge Sağın mankenlere parmak ısırttı

Sahnelerin güzel ismi Simge Sağın yine cesur sahne kostümleri ve mankenlere taş çıkartan fiziğiyle gündemde. Simge Sağın'ın birbirinden cesur sahne pozları büyük beğeni topladı.

Simge Sağın mankenlere parmak ısırttı - Resim: 1

Bugüne kadar ‘Aşkın Olayım’, ‘Üzülmedin mi?’, ‘Yankı” ,”Ben Bazen” gibi dillere dolanan birçok hit olmuş şarkıya imzasını atan güzel şarkıcı Simge Sağın sesinin güzelliğine fizik güzelliğini de ekleyince olanlar oldu.

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Simge Sağın mankenlere parmak ısırttı - Resim: 2

Birbirinden iddialı sahne pozlarını paylaşan Simge Sağın'ın fit hali değme mankenlere taş çıkardı.

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Simge Sağın mankenlere parmak ısırttı - Resim: 3
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Simge Sağın mankenlere parmak ısırttı - Resim: 4
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