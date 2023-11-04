Simge Sağın mankenlere parmak ısırttı

Bugüne kadar ‘Aşkın Olayım’, ‘Üzülmedin mi?’, ‘Yankı” ,”Ben Bazen” gibi dillere dolanan birçok hit olmuş şarkıya imzasını atan güzel şarkıcı Simge Sağın sesinin güzelliğine fizik güzelliğini de ekleyince olanlar oldu.