Simge Sağın mayolu pozuyla olay oldu

Konserden konsere koşan Simge tatil yapmaya fırsat bulamıyor. O da bu yaz için aldığı mayo ve bikinileri ancak evde giyebiliyor. Şarkıcı dün mayosunu giydi ve ayna karşısında poz verdi. Takipçileri de “İnşallah plajda da giyersin” dileklerinde bulundu.