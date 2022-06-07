Simge Sağın mayolu pozuyla olay oldu
Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Simge Sağın, yeni paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.
Konserden konsere koşan Simge tatil yapmaya fırsat bulamıyor. O da bu yaz için aldığı mayo ve bikinileri ancak evde giyebiliyor. Şarkıcı dün mayosunu giydi ve ayna karşısında poz verdi. Takipçileri de “İnşallah plajda da giyersin” dileklerinde bulundu.
Öte yandan Simge Sağın geçtiğimiz günlerde de ev konusuyla gündeme gelmişti. 2020’de Göksu Evleri’nde kiracısı olduğu, orman manzaralı çatı dubleksini 1.5 milyon TL’ye alan Simge bu ev için 280 bin TL masraf yaptı. Ancak Simge Galata'daki evi görünce masrafı unuttu.
Galata’da ilk görüşte aşık olduğu deniz manzaralı, dubleks daireye taşınan Simge Sağın, aylık 20 bin TL’ye kiraladığı daireyi satın almak istiyor. 40 yaşındaki ünlü şarkıcı yeni evinin tadını çıkardığı anları sık sık takipçileriyle paylaşıyor.
Simge Sağın, şimdi ise yeni bir paylaşım yaptı. Gecelikle manzarayı izleyen Simge Sağın, şu notu düştü, “İstanbulu dinliyorum gözlerim kapalı.”