Simge Sağın ''Önümüz Yaz'' ile yazı erken getirdi
Hem sesi, hem de güzelliğiyle sahnelerin tozunu attıran güzel şarkıcı Simge Sağın yaza damgasını vuracak olan Önümüz Yaz adlı şarkısının bir kısmını ve yeni bikinili pozlarını sosyal medya üzerinden yayınladı.
Aşkın Olayım adlı şarkısıyla dillerden düşmeyen güzel şarkıcı Simge Sağın şimdi de Önümüz Yaz adlı yeni şarkısı ile yaza damga vurmaya hazırlanıyor.
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Konserlerinden, tatillerine ve özel hayatına dair pek çok anı sosyal medya hesapları üzerinden sık sık takipçileriyle paylaşan Simge Sağın bu sefer de yeni şarkısından kısa bir bölüm ile hayranlarına müjdeyi verdi.
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Simge Sağın Önümüz Yaz adlı yeni şarkısına çektiği klipten bir kesitle yeni şarkısının 21 Haziran'da yayınlanacağını ilan etti.
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Simge Sağın'ın yeni şarkısına dair paylaşımına çok sayıda yorum gelirken, Sağın ayrıca çıktığı tatilden de pozlar paylaştı.
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