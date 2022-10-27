Simge Sağın siyah transparan kıyafetiyle ortalığı yaktı
Önceki akşam Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde konser veren ünlü şarkıcı Simge Sağın, tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.
Simge Sağın önceki akşam Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi. Şarkıcı sahneye Cengiz Aktürk imzalı simsiyah bir kıyafetle çıktı.
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Koyu makyajı ve cesur duruşuyla gotik bir tarz yakalayan Simge aksiyon filmlerindeki alternatif prenseslere benzetildi.
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Simge, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir radyo programında, kariyerinin ilk yıllarında tanınan bir popçunun, önünü kesmeye çalıştığını anlattı.
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Simge, "Yapacağı her şeyi yaptı o dönem. Baktı ki olmuyor benimle yakın arkadaş oldu. Zaten sadece bana değil bunu herkese yapıyordu" dedi.
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