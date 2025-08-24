Simge Sağın tatil pozlarıyla ''yok artık'' dedirtti
Hem sesi, hem de güzelliğiyle sahnelerin tozunu attıran güzel şarkıcı Simge Sağın bir taraftan işlerine diğer tarafından da tatiline devam ederken bu yaza tercih ettiği cesur mayo ve bikinlerle damgasını vurdu.
Yazın son dönemine yeni şarkısı Taksi ile damgasını vuran güzel şarkıcı Simge Sağın bir yandan yaz konserlerine diğer yandan da yaz tatiline devam ediyor.
Hem sesi, hem yorumu, hem de fiziğiyle her seferinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel şarkıcı Simge Sağın bulduğu ilk boşlukta ise yaz tatili molasına giriyor.
Mankenleri kıskandıran fiziği ile de dikkat çeken Simge Sağın tatilden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Simge Sağın cesur bikini tercihlerinde bu sefer çıtayı biraz daha yukarı taşıdı.
