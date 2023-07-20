Simge Sağın'dan bikinili konser
Sahnelerin en güzel isimlerinin başında gelen güzel şarkıcı Simge Sağın yaz konserlerine devam ederken son konserine bikini ile çıkıp sahneyi salladı.
Sahnelerin en güzel isimlerinin başında gelen güzel şarkıcı Simge Sağın konser performansıyla hem gözlere hem de kulaklara hitap edip, yaptığı paylaşımlarla da bir kez daha "kabul edin Simge Sağın güzelliği diye bir şey var" dedirtti.
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Güzel şarkıcı son konserindeki kıyafet tercihiyle de hem gözlere, sesiyle kulaklara hitap etti.
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Simge Sağın son konserlerinde bikini ile sahne aldı.
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Simge Sağın'ın takipçileri "artık kabul edin Simge Sağın güzelliği diye bir şey var" dedi..
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