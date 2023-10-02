Simge Sağın'dan olay itiraf: ''Her harcandım, hem harcadım''

Geçen martta çıkardığı ve kısa sürede hit olan “Harcandıkça” şarkısını söylemeden önce seyircisiyle dertleşen Simge “Bu şarkının yapım aşamasında birine öyle yüksektim ki. Sonra harcandım! Ben de harcadım. Yani hem harcandım hem harcadım. Zaten başımıza ne geliyorsa ya ‘Sevmek Yüzünden’ ya da harcanmaktan geliyor. Teşekkür ediyorum Harcayanlara… Güzel şarkı söyletiyorlar bana…” sözleriyle seyirciden büyük alkış aldı.