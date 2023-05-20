Simge Sağın'dan olay olacak Mauro İcardi itirafı
Sahnelerin güzel sesi Simge Sağın, Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Arjantinli golcü Mauro Icardi'yle ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi ile adeta özdeşleşen, attığı gollerin ardından çalan 'Aşkın Olayım' şarkısının sahibi Simge Sağın, katıldığı bir YouTube programında bir itirafta bulundu.
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Güzel şarkıcı yaptığı açıklamada "Aşkın Olayım" şarkısını söylerken aklına sadece Mauro Icardi'nin geldiğini söyledi.
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Sağın, "Aşkın Olayım söylüyorum artık aklıma Icardi geliyor. İnanamıyorum. Attığı goller geliyor, başka bir şey gelmiyor." şeklinde konuştu.
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Simge Sağın, ayrıca, "Geçen gün kendi paylaşımlarıma baktım. Ben yokum Aşkın Olayım paylaşımlarında sadece Icardi var. Onun şarkısı artık o. Ben de kabullendim, ona yazılmış yani." diye konuştu.
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