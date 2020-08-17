  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 17 Ağustos 2020 10:10

Simge Sağın'ın 350 bin TL'lik lüks karavanı

Güzel şarkıcı Simge Sağın da bu sene karavan tatili yapan ünlüler arasındaki yerini aldı. Sağın 350 bin TL'ye karavan aldı, eskisi misafirhane oldu..

Simge Sağın'ın 350 bin TL'lik lüks karavanı

Tatilini son 10 yıldır karavanda geçiren Simge Sağın, ailece İzmir Gümüldür’deki bir kamp alanında 15 gün kalıyor. 39 yaşındaki güzel, bu yaz karavanı büyütmeye, konforunu artırmaya karar verdi.

1/ 4
Simge Sağın'ın 350 bin TL'lik lüks karavanı

İnternetten araştırma yapıp beğendiği bir modeli seçen ünlü şarkıcı, pazarlık da yaptıktan sonra 350 bin TL’ye anlaştı.

2/ 4
Simge Sağın'ın 350 bin TL'lik lüks karavanı

Simge, “Eskisini de satmayacağım. Misafir karavanı yapacağım" dedi.

3/ 4
Simge Sağın'ın 350 bin TL'lik lüks karavanı

"Lüks tatilleri, insanların birbirine hava attığı plajları sevmiyorum. Karavanla tatil doğayla iç içe olmamı sağlıyor. Ruhumu besliyor. Hit şarkıları bu sayede yaptım."

4/ 4
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM