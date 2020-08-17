Simge Sağın'ın 350 bin TL'lik lüks karavanı
Güzel şarkıcı Simge Sağın da bu sene karavan tatili yapan ünlüler arasındaki yerini aldı. Sağın 350 bin TL'ye karavan aldı, eskisi misafirhane oldu..
Tatilini son 10 yıldır karavanda geçiren Simge Sağın, ailece İzmir Gümüldür’deki bir kamp alanında 15 gün kalıyor. 39 yaşındaki güzel, bu yaz karavanı büyütmeye, konforunu artırmaya karar verdi.
İnternetten araştırma yapıp beğendiği bir modeli seçen ünlü şarkıcı, pazarlık da yaptıktan sonra 350 bin TL’ye anlaştı.