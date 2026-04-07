Simge Sağın'ın 4 yıllık yalnızlığı bitti: Ödül töreninde sevgilisini öpücüklere boğdu
"Aşkın Olayım" şarkısıyla rekorlar kıran Simge Sağın, kalbini ünlü DJ İlkay Şencan’a kaptırdı! Uzun süredir "Yalnızım ama mutluyum" diyen güzel şarkıcı, 4 yıllık aşk orucunu katıldığı ödül töreninde bozdu.
Uzun yıllardır hit şarkıları ve sahne performansıyla zirveden inmeyen Simge Sağın, özel hayatındaki sessizliğini muhteşem bir dönüşle bozdu.
Geçtiğimiz aylarda verdiği röportajlarda "Kötü bir ilişki yaşamaktansa tek başıma daha mutluyum" diyerek yalnızlık rekoru kıran başarılı popçu, aradığı mutluluğu müzik dünyasının başarılı ismi DJ İlkay Şencan’da buldu.
Bir ödül törenine katılan Simge Sağın, "Pop Kadın Sanatçı" ödülüne layık görüldü. Geceye damga vuran olay ise ödül sonrası yaşandı.
Sahneden inen güzel şarkıcı, kendisini bekleyen sevgilisi İlkay Şencan’ın yanına giderek onu öpücüklere boğdu. Bir süredir ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, bu hamleyle aşklarını ilk kez kameralar önünde ilan etmiş oldu.
