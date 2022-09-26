Simge sahne kıyafetiyle sosyal medyayı yıktı geçti! ''Harika bir şeysin''
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Mersin'de hayranlarını coşturdu. 41 yaşındaki şarkıcı, iddialı sahne kıyafetiyle göz doldurdu.
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, kariyerinin yanı sıra iddialı pozlarıyla da adından söz ettiriyor.
1 / 35
Miş Miş, Öpücem, Aşkın Olayım gibi parçalarla başarı elde eden Sağın, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.
2 / 35
Konser maratonu devam eden şarkıcı, Mersin'de ünlü bir mekanda sahne aldı.
3 / 35
Siyah bir kostüm tercih eden Simge Sağın, konserden fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Simge'nin hayranları "Sen harika bir şeysin", "Çok güzelsin" şeklinde iltifatlar yağdırdı.
İşte Simge'nin o pozları:
4 / 35