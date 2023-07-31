Simge'den Mario Icardi transferiyle ilgili açıklama
Mario Icardi'nin gollerinden sonra stadyumda çalan 'Aşkın Olayım' parçası ile adından sıkça söz ettiren Simge Sağın, Icardi transferine sessiz kalamadı.
Galatasaray, 35 bin taraftarının önünde Mauro Icardi, Zaha, Angelino, Bakambu, Halil Dervişoğlu ile geçen sezon deprem nedeniyle tören yapılamayan Zaniolo ve Kaan Ayhan için imza töreni düzenledi.
Eşi Wanda Nara ve çocuklarıyla ile sahaya çıkan Icardi, Galatasaray taraftarına üçlü çektirdi. Son derece mutlu görünen Nara, sevgi gösterilerine formayı göstererek yanıt verdi. Arjantinli oyuncunun gelişinde yine Aşkın Olayım parçası çaldı.
Simge Sağın, dün akşam Denizli’nin Tavas ilçesinde sahneye çıktı. Koyu Beşiktaşlı olan ünlü popçu, Galatasaray’ın Fransız devi Paris Saint Germain'den bonservisini aldığı Arjantinli yıldız Mauro Icardi’yi unutmadı.
Sarı-kırmızılı taraftarların ‘Aşkın Olayım’ şarkısıyla karşıladığı Icardi’nin dönüşüne kayıtsız kalmayan Sağın, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında bir araya gelip düet yaptığı Icardi’ye, “Hoş geldin” diye seslendi. Simge, “Koyu bir Beşiktaşlıyım ama Icardi ve Galatasaray’ın da kalbimde yeri ayrı. Tribünlerde sadece 'Aşkın Olayım'ı değil, 'Öpücem'i de duyuyorum. Ne mutlu bana! Müzik birleştiricidir, hepimizi bir araya getirir. Şarkılar şifadır, mutluluktur" ifadelerini kullandı.