Simge'den Mario Icardi transferiyle ilgili açıklama

Sarı-kırmızılı taraftarların ‘Aşkın Olayım’ şarkısıyla karşıladığı Icardi’nin dönüşüne kayıtsız kalmayan Sağın, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında bir araya gelip düet yaptığı Icardi’ye, “Hoş geldin” diye seslendi. Simge, “Koyu bir Beşiktaşlıyım ama Icardi ve Galatasaray’ın da kalbimde yeri ayrı. Tribünlerde sadece 'Aşkın Olayım'ı değil, 'Öpücem'i de duyuyorum. Ne mutlu bana! Müzik birleştiricidir, hepimizi bir araya getirir. Şarkılar şifadır, mutluluktur" ifadelerini kullandı.