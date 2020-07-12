SON DAKİKA
TEM'DE BİR GRUP EYLEMCİ YOLU KAPATTI!
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 12 Temmuz 2020 15:43

Simge'nin hamak keyfi!

Koronavirüs salgını nedeniyle karavan tatili yapmayı tercih eden şarkıcı Simge Sağın, bikiniyle hamakta keyif yaparken çektirdiği fotoğrafını paylaştı.

Simge'nin hamak keyfi!

Şarkıcı Simge Sağın koronavirüsü nedeniyle tatilini kamp alanında yapmayı tercih edenler arasına katıldı. Sağın, hamak paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu

1/ 8
Simge'nin hamak keyfi!

Pek çok ünlü isim gibi tatile çıkan Sağın burada da tedbiri elden bırakmayarak kamp tatilini tercih etti ve İzmir'in güneyinde bulunan bir kamp alanında güneşin tadını çıkartmaya karar verdi.

2/ 8
Simge'nin hamak keyfi!

Sosyal medya hesabından hamakta keyif yaparken sarı bikinisiyle çekilmiş bir karesini paylaşan Sağın bu fotoğrafın altına "Kamp hayatı güzeldir" notunu düştü.

3/ 8
Simge'nin hamak keyfi!

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM