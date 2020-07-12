Simge'nin hamak keyfi!
Koronavirüs salgını nedeniyle karavan tatili yapmayı tercih eden şarkıcı Simge Sağın, bikiniyle hamakta keyif yaparken çektirdiği fotoğrafını paylaştı.
Şarkıcı Simge Sağın koronavirüsü nedeniyle tatilini kamp alanında yapmayı tercih edenler arasına katıldı. Sağın, hamak paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu
Pek çok ünlü isim gibi tatile çıkan Sağın burada da tedbiri elden bırakmayarak kamp tatilini tercih etti ve İzmir'in güneyinde bulunan bir kamp alanında güneşin tadını çıkartmaya karar verdi.
Sosyal medya hesabından hamakta keyif yaparken sarı bikinisiyle çekilmiş bir karesini paylaşan Sağın bu fotoğrafın altına "Kamp hayatı güzeldir" notunu düştü.