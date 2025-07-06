Sinan Akçil ile yeni bir aşka yelken açan Ece Erken'e ''sapık'' şoku

Hatta Ece Erken - Sinan Akçıl çiftinin el ele fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından Ece Erken'in bundan yaklaşık 4 yıl önce Burcu Kıratlı ile evli olduğu dönemde Sinan Akçıl'ı konuk ettiği programında Akçıl'a "eniştem" diyerek sarıldığı ve "siz gerçekten büyük bir aşk yaşayarak evlendiniz sevgili Burcu ile" dediği görüntüler de gündem olmuştu.