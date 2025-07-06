Sinan Akçil ile yeni bir aşka yelken açan Ece Erken'e ''sapık'' şoku
Bundan yaklaşık 4 yıl önce "eniştem" dediği ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile yeni bir aşka yelken açan ünlü sunucu Ece Erken'in başı "sapığı" ile dertte...
Türkiye'nin güzel sunucusu Ece Erken'in 2021 yılında büyük bir aşkla evlendiği avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2022 yılının başlarında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Eşini kaybetmesinin acısını o dönemde sosyal medyadan sık sık yaptığı duygusal paylaşımlarla duyuran Ece Erken hayatının en zor döneminin ardından yeni bir aşka yelken açtı.
Ece Erken'in ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülmüş, günlerce magazin gündeminin bir numaralı maddesi haline gelen bu iddia sonunda Ece Erken tarafından doğrulanmıştı.
Hatta Ece Erken - Sinan Akçıl çiftinin el ele fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından Ece Erken'in bundan yaklaşık 4 yıl önce Burcu Kıratlı ile evli olduğu dönemde Sinan Akçıl'ı konuk ettiği programında Akçıl'a "eniştem" diyerek sarıldığı ve "siz gerçekten büyük bir aşk yaşayarak evlendiniz sevgili Burcu ile" dediği görüntüler de gündem olmuştu.
Ece Erken Sinan Akçıl ile yeni bir aşka yelken açarken yıllardır kendisini rahatsız eden bir takıntılı hayranıyla da hukuk mücadelesini sürdürüyor.