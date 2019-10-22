Sinan Akçıl vu Burcu Kıratlı yine birbirine girdi
Geçtiğimiz yılın son günlerinde Amsterdam'da dünyaevine giren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti Eylül ayında tek celsede boşanmalarının arından tekrar bir araya gelmişlerdi. Tekrar evleneceklerini dile getiren çift önceki akşam katı
2018 yılının son günlerinde dünyaevine giren Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, defalarca kez kavga ettikten sonra eylül ayının ilk günlerinde boşanmış, 20 gün sonra da barıştıklarını duyurmuştu.
Tekrar evleneceklerini de dile getiren çift, önceki akşam yapımcı Ferruh Taşdemir'in düğününe katıldı.
YİNE TARTIŞTILAR Gazetecilerin görüntü almaması için köşe bucak kaçan çift bir ara tartıştı. Gazetecileri fark eden ikili tartışmalarını sonlandırıp koşar adım kendilerini düğün alanına attı.