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  3. 22 Ekim 2019 12:06

Sinan Akçıl vu Burcu Kıratlı yine birbirine girdi

Geçtiğimiz yılın son günlerinde Amsterdam'da dünyaevine giren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti Eylül ayında tek celsede boşanmalarının arından tekrar bir araya gelmişlerdi. Tekrar evleneceklerini dile getiren çift önceki akşam katı

Sinan Akçıl vu Burcu Kıratlı yine birbirine girdi

2018 yılının son günlerinde dünyaevine giren Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, defalarca kez kavga ettikten sonra eylül ayının ilk günlerinde boşanmış, 20 gün sonra da barıştıklarını duyurmuştu.

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Sinan Akçıl vu Burcu Kıratlı yine birbirine girdi

Tekrar evleneceklerini de dile getiren çift, önceki akşam yapımcı Ferruh Taşdemir'in düğününe katıldı.

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Sinan Akçıl vu Burcu Kıratlı yine birbirine girdi

YİNE TARTIŞTILAR Gazetecilerin görüntü almaması için köşe bucak kaçan çift bir ara tartıştı. Gazetecileri fark eden ikili tartışmalarını sonlandırıp koşar adım kendilerini düğün alanına attı.

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Sinan Akçıl vu Burcu Kıratlı yine birbirine girdi

Saatlerce gazetecilerle köşe kapmaca oynayan çifti görenler 'Yakında yine ayrılırlar' demekten kendini alamadı.

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