  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Sinan Akçıl'dan Gülşen'in sahne kıyafeti tercihlerini yorumladı: İddialara İnanmıyorum

Sinan Akçıl'dan Gülşen'in sahne kıyafeti tercihlerini yorumladı: İddialara İnanmıyorum

Önceki gün boks organizasyonunda sahneye çıkan Sinan Akçıl, şarkıcı Gülşen'in sahne kıyafetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sinan Akçıl'dan Gülşen'in sahne kıyafeti tercihlerini yorumladı: İddialara İnanmıyorum - Resim: 1

Sinan Akçıl, önceki akşam Güngören'de düzenlenen özel bir boks gecesinde sahne aldı. Akçıl, basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.

1 / 12
Sinan Akçıl'dan Gülşen'in sahne kıyafeti tercihlerini yorumladı: İddialara İnanmıyorum - Resim: 2

Rusya'nın Ukrayna işgaline dikkat çekmek isteyen Akçıl önce gazetecilere giydiği tişörtü gösterdi. 

2 / 12
Sinan Akçıl'dan Gülşen'in sahne kıyafeti tercihlerini yorumladı: İddialara İnanmıyorum - Resim: 3

Akçıl, "Ukrayna için barış istiyorum. Savaşın durması en büyük isteğim. Böyle bir tişört giyerek, Ukrayna’ya destek olmak istedim." dedi.

3 / 12
Sinan Akçıl'dan Gülşen'in sahne kıyafeti tercihlerini yorumladı: İddialara İnanmıyorum - Resim: 4

Akçıl, ayrıca, "Kar yağışı olmasına rağmen yoğun bir talep var, burada sıcak bir ortam var." ifadelerini kullandı.

4 / 12