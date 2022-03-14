Sinan Akçıl'dan Gülşen'in sahne kıyafeti tercihlerini yorumladı: İddialara İnanmıyorum
Önceki gün boks organizasyonunda sahneye çıkan Sinan Akçıl, şarkıcı Gülşen'in sahne kıyafetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Sinan Akçıl, önceki akşam Güngören'de düzenlenen özel bir boks gecesinde sahne aldı. Akçıl, basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.
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Rusya'nın Ukrayna işgaline dikkat çekmek isteyen Akçıl önce gazetecilere giydiği tişörtü gösterdi.
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Akçıl, "Ukrayna için barış istiyorum. Savaşın durması en büyük isteğim. Böyle bir tişört giyerek, Ukrayna’ya destek olmak istedim." dedi.
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Akçıl, ayrıca, "Kar yağışı olmasına rağmen yoğun bir talep var, burada sıcak bir ortam var." ifadelerini kullandı.
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