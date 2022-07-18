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Sinan Çetin genç bir kadınla sobelendi

Ünlü yönetmen Sinan Çetin, önceki gün Nişantaşı'nda genç bir kadınla objektiflere yakalandı.

Sinan Çetin genç bir kadınla sobelendi - Resim: 1

69 yaşındaki ünlü yönetmen Sinan Çetin, önceki gün genç bir kadınla Nişantaşı'nda alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin kendisini çektiğini fark eden ünlü yönetmen Sinan Çetin yanındaki genç kadından uzaklaşıp bir otele girdi.

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Sinan Çetin genç bir kadınla sobelendi - Resim: 2

OTELDE OYALANDIKTAN SONRA YİNE GENÇ KADINLA BULUŞTU
Yaklaşık 10 dakika otelde kalan Çetin, daha sonra Maçka Parkı'nda genç kadınla yeniden buluştu. Mesafeli bir şekilde genç kadınla yürüyen ünlü yönetmen sürekli arkasını dönüp takip edilip edilmediğini kontrol etti.

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Sinan Çetin genç bir kadınla sobelendi - Resim: 3

Rebekka Haas ile evli olan Sinan Çetin'in yanındaki genç kadının kim olduğu merak konusu oldu.

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Sinan Çetin genç bir kadınla sobelendi - Resim: 4
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