Şinasi Yurtsever'e veda... Yakın dostu Ahmet Kural kürsüde zor anlar yaşadı
Mide kanseri nedeniyle vefat eden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Törende duygu dolu anlar yaşayan Ahmet Kural, konuşmakta güçlük çekti.
Bir süredir mide kanseri ile mücadele eden oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede 13 Mart Perşembe günü hayatını kaybetti. Yurtsever için Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.
Törene Yurtsever'in ailesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Günay, Ahmet Kural, Sadi Celil Cengiz, Sarp Apak, Ayhan Taş ve Selçuk Aydemir gibi oyuncu arkadaşları ve sevenleri katıldı.
'YÜZÜNDEKİ GÜLÜMSE HİÇ GİTMEDİ'
Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, "1999 yılında bir dizi yaptık. O zaman hiçbirimiz bir şey bilmiyorduk. Her şeyi o diziden öğrendik. Sete ilk gelişini dün gibi hatırlıyorum. Bir baktım Şinasi'nin yüzünde bir gülümse. O gülümse milyonlarca kez paylaşılan bir gülümseme. Herhalde onun kimliği gibi bir şey. Birkaç bölüm dizide oynadı ama asıl hedefi senaryo yazmaktı. Bizim yolumuz ayrıldı ama hep karşılaştık. Yüzündeki o gülümseme hiç gitmedi. Şinasi gerçekten çok iyi bir insandı. Her ölüm erken gelir ama Şinasi'ninki çok erken oldu. Sayın Bakanımızın başsağlığını da iletmek isterim. Ailesine ve eşine sabırlar diliyorum" dedi.
Oyuncu Ayhan Taş ise, "Biz bir aileyiz. Birbirimizi tanımasak da aileyiz. Hep beraberiz. Bu ailede ilk yaşadığım kayıp. Kayıpta diyemiyoruz. Canım arkadaşımız, sevdiğimiz, birlikte mesleğimizi paylaştığımız. İnsanları güldürebilmek onlara moral verebilmek için hem de yaşamımızı kazanmak için Şinasi'yle gönülden çalıştık. Seti her zaman iyi, eğlenceli, keyiflidir. İyi bir ekip arkadaşıdır. Bizim aile olduğumuzu dışarıdaki insanlar biliyor. Birebir tanımayanlar gelip başınız sağ olsun diyorlar. Uğurlar olsun Şinasi" diye konuştu.