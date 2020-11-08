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  3. 08 Kasım 2020 23:30

Sinem Kobal bir ay olmadan eski haline döndü

Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra ilk kez fotoğraflarını paylaşan Kobal’ın fit görünümüne kavuştuğu görüldü.

Sinem Kobal bir ay olmadan eski haline döndü

Geçtiğimiz 21 Ekim’de kızı Lalin’i dünyaya getiren Sinem Kobal, eski görünümüne hemen kavuştu. Uzun yıllardır anne olmayı bekleyen Kobal, bu duruma da çabuk alıştı.

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Sinem Kobal bir ay olmadan eski haline döndü

DOĞUMDAN SONRA İLK KEZ PAYLAŞTIKızından kalan vaktinde köpeği ile oynayan Kobal, doğumdan sonra ilk kez fotoğraf paylaştı.

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Sinem Kobal bir ay olmadan eski haline döndü

1 AY OLMADAN ESKİ HALİNE DÖNDÜPaylaşımına "Lalin uyurken" yazan güzel oyuncunun, fit görüntüsü dikkat çekti. Henüz 1 ay dolmadan eski haline dönen oyuncu için “Maşallah” yorumları yapıldı.

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Sinem Kobal bir ay olmadan eski haline döndü

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