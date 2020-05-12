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  3. 12 Mayıs 2020 00:38

Sinem Kobal hamile olduğu haberini sızdıran kişinin peşine düştü

4 yıl önce Cunda'da dünyaevine giren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, bebekleri olacağı haberiyle gündeme gelmişti.

Sinem Kobal hamile olduğu haberini sızdıran kişinin peşine düştü

4 yıl önce Cunda'da dünyaevine giren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, bebekleri olacağı haberiyle gündeme gelmişti.

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Sinem Kobal hamile olduğu haberini sızdıran kişinin peşine düştü

Geçtiğimiz günlerde Sinem Kobal'ın 15 haftalık hamile olduğu ve kız bebek beklediği yönündeki haberler magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Sinem Kobal hamile olduğu haberini sızdıran kişinin peşine düştü

Nazara inandığı için hamileliğini gizlemek isteyen oyuncunun, haberin kısa sürede gazetelere yansımasıyla canı sıkıldı.

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Sinem Kobal hamile olduğu haberini sızdıran kişinin peşine düştü

WhatsApp grubunda sevincini arkadaşlarıyla paylaşan Kobal, haberi basına sızdıran arkadaşının peşine düştü

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