Sinem Kobal hamile olduğu haberini sızdıran kişinin peşine düştü
4 yıl önce Cunda'da dünyaevine giren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, bebekleri olacağı haberiyle gündeme gelmişti.
4 yıl önce Cunda'da dünyaevine giren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, bebekleri olacağı haberiyle gündeme gelmişti.
Geçtiğimiz günlerde Sinem Kobal'ın 15 haftalık hamile olduğu ve kız bebek beklediği yönündeki haberler magazin gündemine bomba gibi düştü.
Nazara inandığı için hamileliğini gizlemek isteyen oyuncunun, haberin kısa sürede gazetelere yansımasıyla canı sıkıldı.