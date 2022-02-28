Sinem Kobal kardeşini paylaştı: Herkesin aklına o sahne geldi
Yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran Selena dizisinde kısa bir rol alan Sinem Kobal'ın kardeşi yeniden gündeme geldi. Sinem Kobal kardeşi Kerem Kobal'ın doğum gününü yaptığı bir paylaşımla kutladı.
Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan ve ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Sinem Kobal doğayla iç içe yaşıyor.
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Pandemi nedeniyle kendisini izole eden Sinem Kobal zaman zaman sosyal medya hesabından da paylaşım yapıyor. Sinem Kobal kardeşi Kerem Kobal'ın doğum gününde paylaşım yaptı.
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Sinem Kobal Instagram hesabının hikaye bölümünden, kardeşi Kerem Kobal'ın doğum gününü, yaptığı paylaşımlarla kutladı.
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Sinem Kobal'ın kardeşini görenler iki kardeşin birbirine benzemediği yönünde yorumlar yaptı.
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