Sinem Kobal kızı Lalin ile görüntülendi

2,5 yaşındaki Lalin ile anne Sinem Kobal önceki gün gittikleri oyun okulunda Magazin Jokeri tarafından görüntülendi. Minik Lalin'i gören sosyal medya kullanıcıları ise kime benzediği konusunda ikiye bölündü. Bir kısım Lalin'i baba İmirzalıoğlu'na benzetirken bir kısım da anne Kobal'a benzetti.