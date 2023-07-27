Sinem Kobal limon topladığı anları paylaştı
Şimdilerde sıcak havanın tadını çıkaran Sinem Kobal, sosyal medyadan keyifli anlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.
Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren oyuncu Sinem Kobal; kızları Lalin'i 2020'de, Leyla'yı ise 2022'de kucağına alarak iki kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Kobal, son dönemde sosyal medya hesabından fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor. En son paylaşımında, çiçeklerle dolu bir bahçede çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.
Doğal ve sıcak bir ortamda, gülümseyen yüzüyle dikkat çeken Kobal, takipçilerinin bazı eleştirilerine maruz kaldı. Takipçileri, Kobal'ın fotoğrafında saçlarına odaklandı.
Oyuncunun sarı saçlı hallerini çok özleyen takipçileri bahçeden çektiği fotoğraflarını paylaşan Kobal’a “saçlarını sarıya boyatmalısın” “sarı saç sana çok yakışıyor. Bunu tüm ülke biliyorken senin bilmemen tuhaf” yorumları yapıldı.