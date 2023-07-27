Sinem Kobal limon topladığı anları paylaştı

Oyuncunun sarı saçlı hallerini çok özleyen takipçileri bahçeden çektiği fotoğraflarını paylaşan Kobal’a “saçlarını sarıya boyatmalısın” “sarı saç sana çok yakışıyor. Bunu tüm ülke biliyorken senin bilmemen tuhaf” yorumları yapıldı.