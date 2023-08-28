Sinem Kobal tatil pozlarına devam ediyor

'Deli Yürek' Ezel' ve 'Karadayı' dizilerindeki rolleriyle hafızalarda yer eden, Ekim 2019'dan itibaren sunucusu olduğu fenomen yarışma 'Kim Milyoner Olmak İster'de sevenlerinin karşısına çıkan Kenan İmirzalıoğlu, bir süredir ekranlardan uzakta olan ve tüm vaktini çocuklarıyla geçiren eşi Sinem Kobal'ın ekranlara dönüp dönmeyeceği ile ilgili sorulara da ''Sinem de özledi. Canlar, ailece ekranlara yaklaşacağız yakında'' yanıtını vermişti.