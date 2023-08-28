Sinem Kobal tatil pozlarına devam ediyor
Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan ve iki çocuk annesi olan Sinem Kobal, tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor.
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, yedi yıl önce nikah masasına oturmuştu. Çift, 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. İlk çocuklarına 'Lalin' adını veren ikili, geçtiğimiz yıl mayıs ayında ise ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.
'Deli Yürek' Ezel' ve 'Karadayı' dizilerindeki rolleriyle hafızalarda yer eden, Ekim 2019'dan itibaren sunucusu olduğu fenomen yarışma 'Kim Milyoner Olmak İster'de sevenlerinin karşısına çıkan Kenan İmirzalıoğlu, bir süredir ekranlardan uzakta olan ve tüm vaktini çocuklarıyla geçiren eşi Sinem Kobal'ın ekranlara dönüp dönmeyeceği ile ilgili sorulara da ''Sinem de özledi. Canlar, ailece ekranlara yaklaşacağız yakında'' yanıtını vermişti.
Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarına hız veren Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal tatil pozlarına yenilerini ekledi. Eskisinde de fit olan ve güzelliğini sergilediği pozlarla sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olan Sinem Kobal'ın pozlarına beğeni yağdı.