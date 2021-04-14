Sinem Kobal’dan Lalin paylaşımı
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal yaklaşık 5,5 ay önce kızları Lalin'i kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşadı.
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal yaklaşık 5,5 ay önce kızları Lalin'i kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşadı.
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Kızları Lalin'i sosyal medyada çok sık göstermek istemeyen ünlü çift, bugün ilk kez bir paylaşımda bulundu.
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Çiçeği burnunda anne Kobal, kızı Lalin'in bugün ilk kez bir fotoğrafını paylaştı. İşte o fotoğraf…
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Ünlü oyuncu Sinem Kobal sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor.
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