Sinem Kobal’dan yıllar sonra gelen itiraf: Kenan İmirzalıoğlu ile tanışma hikayesini ilk kez anlattı
Ünlü oyuncu Sinem Kobal, katıldığı programda eşi Kenan İmirzalıoğlu ile başlayan aşk serüveninin bilinmeyenlerini paylaştı. "Aşkı aradığım bir dönemde değildim" diyen Kobal, ilk sohbetlerinden unutulmaz evlilik teklifine, ruh eşini bulmanın şansından anneliğin değiştirdiği hayatına kadar samimi açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin en sevilen oyuncu çiftlerinden Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun 2016 yılında başlayan mutlu evliliği, Kobal'ın samimi açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.
İki çocuk annesi Kobal, konuk olduğu 'Empati' programında eşi Kenan İmirzalıoğlu ile olan tanışma hikayesini ve aralarındaki o özel bağı ilk kez bu kadar detaylı anlattı.
Daha önce birçok etkinlikte karşılaştıklarını ancak ilk derin sohbetlerini bir arkadaş grubunun yılbaşı etkinliğinde yaptıklarını belirten Kobal, o anları şu sözlerle dile getirdi: "Kenan'ın çok güçlü bir aurası var. O dönem aşkı aradığım bir süreçte olmadığım için durumu ilk başta tam kavrayamadım. Ancak Kenan'ın beni tanımak için gösterdiği çaba ve aramızdaki o anlık enerji durumu değiştirdi. Birbirimize aşık olduğumuz ana şahitlik etmek bizim için çok kıymetliydi."
Evlilik yolundaki ilk adımlardan da bahseden ünlü oyuncu, ruh eşini bulmanın büyük bir şans olduğunu vurguladı.