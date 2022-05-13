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Sinem Sülün'ün pozlarına beğeni yağdı

Miss Turkey güzeli Sinem Sülün, birkaç gün önce yeni yaşını kardeşleriyle kutladı.

Sinem Sülün'ün pozlarına beğeni yağdı - Resim: 1

2017 Miss Turkey birincisi Sinem Sülün’ün geçtiğimiz çarşamba doğum günüydü. Kardeşleri Gizem ve İrem ile İstanbul’da bir mekanda kutlama düzenledi.

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Sinem Sülün'ün pozlarına beğeni yağdı - Resim: 2

Geç saatlere kadar devam eden eğlenceye daha sonra Sinem Sülün’ün turizmci sevgilisi Hürer Fethi Gündüz de katıldı.

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Sinem Sülün'ün pozlarına beğeni yağdı - Resim: 3

Unutmadan; Sinem Sülün ve kardeşleri sosyal medyanın hızla yükselen ‘Influencer’ları arasında.

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Sinem Sülün'ün pozlarına beğeni yağdı - Resim: 4
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