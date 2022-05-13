Sinem Sülün'ün pozlarına beğeni yağdı
Miss Turkey güzeli Sinem Sülün, birkaç gün önce yeni yaşını kardeşleriyle kutladı.
2017 Miss Turkey birincisi Sinem Sülün’ün geçtiğimiz çarşamba doğum günüydü. Kardeşleri Gizem ve İrem ile İstanbul’da bir mekanda kutlama düzenledi.
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Geç saatlere kadar devam eden eğlenceye daha sonra Sinem Sülün’ün turizmci sevgilisi Hürer Fethi Gündüz de katıldı.
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Unutmadan; Sinem Sülün ve kardeşleri sosyal medyanın hızla yükselen ‘Influencer’ları arasında.
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