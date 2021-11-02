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Sinem Ünsal: Sevgimi kolayca gösteremem

‘Mucize Doktor’ dizisiyle adını duyuran Sinem Ünsal , ‘Women’s Shine’ dergisine verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

‘Mucize Doktor’ dizisiyle adını duyuran Sinem Ünsal , ‘Women’s Shine’ dergisine röportaj verdi. İşte ünlü oyuncunun açıklamalarından satır başları...

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“Aidiyet duygusu çok onayladığım bir şey değil. Hiç kimseye bu gibi duygular geliştirmemeye çalışıyorum. Başkaları için malzeme olmak istemiyorum.”

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“Sevgimi, yakınlık duyduğum birilerine bile bir şeyler içimde dolup taşana kadar gösteremiyorum.”

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“Hayatım hep toz pembe değil. Elimde olmadan istemediğim durumlara yuvarlanabiliyorum.”

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