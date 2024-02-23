Sinemada haftanın filmleri belli oldu: 5 film vizyona giriyor

Ritüel

Rahip olan erkek kardeşinin şüpheli ölümünün ardından Grace, gerçekte ne olduğunu öğrenmek için İskoçya'daki Mount Savior Manastırı'na gider. Kardeşinin başına gelenleri öğrenmek ve geçmişi ile yüzleşmek için manastıra geldiğinde, kendisini kutsal bir ayinin içinde bulur. Grace artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir.