Sinemada haftanın filmleri belli oldu: 5 film vizyona giriyor
Beyazperdede haftanın filmleri belli oldu. 23 Şubat Cuma günü itibariyle 5 yeni film izleyiciyle buluşacak.
Bu hafta 5 yeni sinema filmi izleyiciyle buluşacak. İşte o filmler ve konuları...
Erdal ile Ece
Film, günümüz evlilik ilişkilerinde sıkça karşılaşılan acı tatlı çatışmaları ve bu sırada ortaya çıkan birbirinden mizahi bir dille ele alıyor. Oto saniyede kuzeni Oğuz ile birlikte araç kaplama ve modifiye işleriyle uğraşan Erdal ile kurumsal bir şirkette yönetici olarak çalışan Ece uzun yıllardır birlikte olan evli bir çifttir.
Ritüel
Rahip olan erkek kardeşinin şüpheli ölümünün ardından Grace, gerçekte ne olduğunu öğrenmek için İskoçya'daki Mount Savior Manastırı'na gider. Kardeşinin başına gelenleri öğrenmek ve geçmişi ile yüzleşmek için manastıra geldiğinde, kendisini kutsal bir ayinin içinde bulur. Grace artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir.
Oyuncaklar Firarda
Hayalperest kukla Don’un tek isteği bir kez olsun soytarı değil kahraman olmaktır. Arkadaşlarından ayrılarak Central Park’ta yeni macera arayışlarına girdiğinde karşısına rap söyleyen oyuncak köpek DJ Doggy Dog çıkar. Birbirine tamamen zıt olan bu iki karakter bir şekilde anlaşmayı başarıp ortadan gizemli bir şekilde kaybolan oyuncakları kurtarabilecekler midir?