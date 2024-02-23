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  4. Sinemada haftanın filmleri belli oldu: 5 film vizyona giriyor

Sinemada haftanın filmleri belli oldu: 5 film vizyona giriyor

Beyazperdede haftanın filmleri belli oldu. 23 Şubat Cuma günü itibariyle 5 yeni film izleyiciyle buluşacak.

Sinemada haftanın filmleri belli oldu: 5 film vizyona giriyor - Resim: 1

Bu hafta 5 yeni sinema filmi izleyiciyle buluşacak. İşte o filmler ve konuları...

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Sinemada haftanın filmleri belli oldu: 5 film vizyona giriyor - Resim: 2

Erdal ile Ece

Film, günümüz evlilik ilişkilerinde sıkça karşılaşılan acı tatlı çatışmaları ve bu sırada ortaya çıkan birbirinden mizahi bir dille ele alıyor. Oto saniyede kuzeni Oğuz ile birlikte araç kaplama ve modifiye işleriyle uğraşan Erdal ile kurumsal bir şirkette yönetici olarak çalışan Ece uzun yıllardır birlikte olan evli bir çifttir.

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Sinemada haftanın filmleri belli oldu: 5 film vizyona giriyor - Resim: 3

Ritüel

Rahip olan erkek kardeşinin şüpheli ölümünün ardından Grace, gerçekte ne olduğunu öğrenmek için İskoçya'daki Mount Savior Manastırı'na gider. Kardeşinin başına gelenleri öğrenmek ve geçmişi ile yüzleşmek için manastıra geldiğinde, kendisini kutsal bir ayinin içinde bulur. Grace artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir.

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Sinemada haftanın filmleri belli oldu: 5 film vizyona giriyor - Resim: 4

Oyuncaklar Firarda

Hayalperest kukla Don’un tek isteği bir kez olsun soytarı değil kahraman olmaktır. Arkadaşlarından ayrılarak Central Park’ta yeni macera arayışlarına girdiğinde karşısına rap söyleyen oyuncak köpek DJ Doggy Dog çıkar. Birbirine tamamen zıt olan bu iki karakter bir şekilde anlaşmayı başarıp ortadan gizemli bir şekilde kaybolan oyuncakları kurtarabilecekler midir?

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