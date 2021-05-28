Sınırları zorladı: Emily Ratajkowski eşiyle özel anlarını sansürsüz olarak paylaştı
Yaptığı paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiren dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, eşiyle en özel anlarını sansürsüz olarak paylaştı.
Fiziği ve duruşu ile gören herkesi büyüleyen Emrata 2018 yılında oyuncu Sebastian Bear-McClard ile evlenmişti.
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Emrata ve Sebastian Mart ayında evliliklerini oğulları Sylvester Apollo Bear ile taçlandırdılar.
Kocası ile her fırsatta aşk tazeleyen Emrata, son paylaşımında sınırları yıktı geçti.
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Eşiyle özel anlarını sosyal medya hesabından açık açık paylaşan Emrata, "Burada tamamen hamileydim ama bilmiyordum" notunu düştü.
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Özel hayatını sık sık sosyal medya hesabında paylaşan Emrata çoğu zaman bu pozları ile gündem oluyor.
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