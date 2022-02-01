''Sisi'' lakaplı Seyhan Soylu hakimin karşısına gelinlikle çıktı

“Hayatımı mahvetti”

Soylu, müştekinin annesinin gelinliğini giydiğini söyleyerek, “Bunu bana müşteki yollamıştır. Ben bunu rezil olmak pahasına giydim. Müşteki benden maddi bir çıkar sağlamadı. Sadece bir ara benden 20 bin dolar istedi. O parayı bir yere bırakmamı istedi ben parayı kese kağıdına koyup yere bıraktım. Oradan ayrıldım uzaktan korumalarım orayı izledi ancak parayı alan olmadı. O gün müşteki ile yüz yüze görüştük. Elinde iki köpek vardı. Benim tarzım olan bir insan değildi. Amaç alay etmekti. Amaç nefsimle oynamakmış. Amaç beni aşağılamamakmış. Benim hayatımı mahvetti” ifadelerini kullandı. Ara kararını açıklayan mahkeme, taraf avukatlarına beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.