''Şişman ve çirkin'' çıkışı olay olmuştu! Deniz Akkaya'dan Eser Yenenler'e yanıt

Ünlü oyuncu, "Şişmanlar da Deniz Akkaya'ya bayılıyordu, Allah Allah... Talihsiz bir açıklama. Benim programa geldiğinde Berfu'nun güzelliği ve benim kilolu olmama sinir olmuştu. 'Kızı bulmuşsun, kendine bakacaksın' diye, orada da arkada bana bir sinirlendi" ifadelerini kullanmıştı.