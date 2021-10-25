''Şişman ve çirkin'' çıkışı olay olmuştu! Deniz Akkaya'dan Eser Yenenler'e yanıt
''Şişmanlarla ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum'' açıklamasıyla tepki çeken Deniz Akkaya, kendisini eleştiren Eser Yenenler'e yanıt verdi. Akkaya, ''Eser'in söylediği gibi bu talihsiz bir açıklama değil, tam tersine gerçekleri konuşan bir açıklamadır.'' dedi.
Geçtiğimiz yıllarda yaptığı "Şişmanlar ve çirkinlerle görüşmüyorum" açıklaması ile konuşulmaya devam eden manken Deniz Akkaya, bu sözleri nedeniyle kendisini eleştiren Eser Yenenler'e cevap verdi.
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'Tarafını Seç' programına katılan Eser Yenerer, Deniz Akkaya'nın bir dönem yapmış olduğu "Şişmanlar ve çirkinlerle görüşmüyorum" açıklaması hatırlatılmıştı.
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Ünlü oyuncu, "Şişmanlar da Deniz Akkaya'ya bayılıyordu, Allah Allah... Talihsiz bir açıklama. Benim programa geldiğinde Berfu'nun güzelliği ve benim kilolu olmama sinir olmuştu. 'Kızı bulmuşsun, kendine bakacaksın' diye, orada da arkada bana bir sinirlendi" ifadelerini kullanmıştı.
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"BANA GÜVENMİYORSANIZ ADELE'E KULAK VERİN"
Ünlü manken, Eser Yenenler'in açıklamasını şöyle değerlendirdi:
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