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Siyah beyaz Eda Ece: Güzelliğiyle büyüledi

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle epey geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece siyah beyaz pozunu paylaştı.

Siyah beyaz Eda Ece: Güzelliğiyle büyüledi - Resim: 1

Son yılların aktif oyuncularından biri olan Eda Ece hem kariyeri hem de güzelliğiyle dikkat çekiyor. Instagram'ı sık sık kullanan Eda Ece, son pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

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Siyah beyaz Eda Ece: Güzelliğiyle büyüledi - Resim: 2

Eda Ece en son siyah beyaz pozunu paylaştı. Güzelliğiyle büyüleyen Eda Ece binlerce beğeni aldı.

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Siyah beyaz Eda Ece: Güzelliğiyle büyüledi - Resim: 3

 Eda Ece'nin sosyal medyada 6.5 milyon takipçisi bulunuyor. Ünlü oyuncu asıl şöhretini Pis Yedili dizisindeki Cimbom rolü ile edindi.

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Siyah beyaz Eda Ece: Güzelliğiyle büyüledi - Resim: 4

Yıllar içerisinde farklı projelerle ekranlara gelen Eda Ece, Yasak Elma dizisiyle oyunculuk serüvenini taçlandırdı.

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