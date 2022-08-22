Siyah beyaz Eda Ece: Güzelliğiyle büyüledi
Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle epey geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece siyah beyaz pozunu paylaştı.
Son yılların aktif oyuncularından biri olan Eda Ece hem kariyeri hem de güzelliğiyle dikkat çekiyor. Instagram'ı sık sık kullanan Eda Ece, son pozuyla takipçilerinden tam not aldı.
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Eda Ece en son siyah beyaz pozunu paylaştı. Güzelliğiyle büyüleyen Eda Ece binlerce beğeni aldı.
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Eda Ece'nin sosyal medyada 6.5 milyon takipçisi bulunuyor. Ünlü oyuncu asıl şöhretini Pis Yedili dizisindeki Cimbom rolü ile edindi.
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Yıllar içerisinde farklı projelerle ekranlara gelen Eda Ece, Yasak Elma dizisiyle oyunculuk serüvenini taçlandırdı.
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