Siyahi hayranıyla bir araya gelen Muazzez Ersoy'u çileden çıkardılar
Yıllar içerisindeki değişimiyle olay olan 66 yaşındaki Klasik Türk müziği sanatçısı Muazzez Ersoy Nijeryalı bir hayranıyla yayınladığı görüntülere gelen çirkin yorumlar sonrasında çileden çıktı.
Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Ersoy da değişimiyle şaşırtan ünlüler arasındaki yerini almayı başarmıştı.
'Nostalji Kraliçesi' olarak anılan ve şimdilerde 66 yaşında olan Muazzez Ersoy şimdilerde Türkiye'nin onu ilk tanıdığı imajından çok uzaklarda...
Türkiye'nin ilk tanımaya başladığı yıllardaki imajını baştan aşağı değiştiren Muazzez Ersoy o kadar değişti ki en sıkı hayranları bile onu tanıyamadı.
Son olarak Instagram hesabından Nijeryalı hayranı Ndubuisi Christopher ile şarkı söylediği anları "Sevgili Ndubuisi Christopher, Nijerya'lı anneciğinden Türkçeyi öğrenmiş, beni de TRT Müzik'te keşfetmiş, şarkılarımı çok tatlı söylüyor; ben de onu Instagram'da keşfettim, şu tatlılığına bakar mısınız" diyerek paylaştı.
