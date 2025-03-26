Siyasete, ekonomiye, mola... Yılın magazin bombası patladı: ''Ronaldo Türk tenisçiyle aşk yaşıyor''
Şubat ayında 40 yaşını geride bırakan ve kariyerini Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında sürdüren Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Türk tenisçi Seven Oral ile aşk yaşadığı iddia edildi...
Futbol tarihinde birçok rekorun sahibi olan Ronaldo, 12 Mart 2022'de Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) verilerine göre Josef Bican'ı geride bırakarak 807 golle futbol tarihinin en golcü ismi olmuştu.
Kariyerine uzun süredir Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo için şimdi ise spor gündemini değil, magazin gündemini sarsan bir iddia ortaya atıldı.
Kendisini “Zengin avcısı” olarak adlandıran Paralog isimli Instagram kullanıcısı, Türk tenisçi Seven Oral ile Cristiano Ronaldo’nun aşk yaşadığını iddia etti.
Paralog, Dubai’de buluştuğu arkadaşı Seven Oral’ı “Milli yengemiz” olarak etiketlediği videosunda, “Seven ve Ronaldo 2016’dan beri flörtleşiyorlar. İleri seviyede bir iletişimleri varmış” diyen Paralog, ikili arasındaki mesajlaşmaları gösterdi.