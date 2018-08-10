Skandal ! O çok özel sahnelerde gerçekten sevişmişler

Nymphomaniac





Lars Von Trier’in diğer bir tartışmalı filmi Nymphomaniac, ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok yerde sansüre uğramıştır. Yönetmen kurgulu versiyonu yaklaşık 4 saati geçen film, sinemalarda Nymphomaniac: Vol 1 ve Vol 2 olarak gösterildi. Filmin oyuncu kadrosu ise Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Stacy Martin, Shia LaBeouf, Jamie Bell, Christian Slater, Uma Thurman ve Willem Dafoe gibi pek çok sürpriz ismi bir araya getiriyor.





