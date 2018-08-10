Skandal ! O çok özel sahnelerde gerçekten sevişmişler
Sinema dünyasında sevişme sahneleri genelde sahte olsa da bazılarında oyuncular ve yönetmen bir adım ileri gidebiliyor. İşte oyuncularının gerçekten seviştiği 9 film!
Nymphomaniac
Lars Von Trier’in diğer bir tartışmalı filmi Nymphomaniac, ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok yerde sansüre uğramıştır. Yönetmen kurgulu versiyonu yaklaşık 4 saati geçen film, sinemalarda Nymphomaniac: Vol 1 ve Vol 2 olarak gösterildi. Filmin oyuncu kadrosu ise Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Stacy Martin, Shia LaBeouf, Jamie Bell, Christian Slater, Uma Thurman ve Willem Dafoe gibi pek çok sürpriz ismi bir araya getiriyor.
Love
Prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan Gaspar Noé imzalı Love filminin başrol oyuncuları Karl Glusman ve Aomi Muyock filmde gerçekten seviştiler. Kışkırtıcı film daha fragmanları yayınlandığı andan itibaren eleştirilmeye başlamıştı. Ülkemizde de vizyona giren film hem sinemaseverler açısından hem de eleştirmenler açısından tartışılan filmlerin başında geliyor.
Lie with Me
Başrol oyuncusu Lauren Lee Smith’in sekse düşkün bir kadını canlandırdığı film, Tamara Faith Berger'in romanından beyazperdeye uyarlandı.
The Idiots
Lars von Trier’in aşırıya kaçan sahneleriyle ön plana çıkan filmi The Idiots’da birlikte yaşayan bir grup zeki insanın zihinsel özürlü taklidi yaparak, toplumun değerlerini sarsmayı amaçlamasını konu alır. Cüretkar sinemacı ve oyuncuların toplu sevişme sahnesine imza attıkları film, Lars Von Trier’in Dogma 95 kurallarına göre çektiği, tartışmalı bir yapıt.