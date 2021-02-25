Sokaklarda yaşayan eski model isyan etti

Bu durumuyla onun geçmişteki gösterişli hayatını da bilen basının da ilgisini çeken Loni Willison, kendisini görüntüleyen bir foto muhabirinin getirdiği ayakkabıları ve yiyecekleri aldıktan sonra onunla durumuyla ilgili olarak da konuştu. Willison, bu duruma düşmesinin nedeninin Hollywood yaşantısı ya da uyuşturucu olmadığını anlattı. Ona göre bu şekilde olmasının nedeni kötü insanlar.