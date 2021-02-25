Sokaklarda yaşayan eski model isyan etti
Yaklaşık 6 yıldır sokaklarda yaşayan eski model Loni Willison, önceki gün çöpleri karıştırırken görüntülendi. Kendisine yiyecek ile ayakkabı veren muhabirle sohbet eden eski model, kötü insanlar yüzünden bu hale düştüğünü söyledi.
Bir döneme damgasını vuran model Loni Willison, eşi Jeremy Jackson'dan ayrıldıktan sonra eski halinden eser kalmadı, eski model artık sokaklarda yaşıyor. Eski pırıltılı yaşamından çok farklı bir hayat süren eski fitness modeli Loni Willison'un şimdiki hali ise içler acısı.
Uzun bir süredir sokaklarda yaşayan, kimi zaman ayakkabı giymeden sadece çoraplarıyla dolaşan eski model Loni Willison, pırıltılı dünyadan evsizliğe uzanan bir hayat öyküsünün kahramanı oldu.
Geçtiğimiz günlerde yine çöpleri karıştırırken görüntülenen eski model Willison, görüntülenmesine aldırmadan çöp kutusundan bulduğu ve işine yarayacak eşyaları alıp, eliyle çektiği tekerlekli arabasına koydu.
Bu durumuyla onun geçmişteki gösterişli hayatını da bilen basının da ilgisini çeken Loni Willison, kendisini görüntüleyen bir foto muhabirinin getirdiği ayakkabıları ve yiyecekleri aldıktan sonra onunla durumuyla ilgili olarak da konuştu. Willison, bu duruma düşmesinin nedeninin Hollywood yaşantısı ya da uyuşturucu olmadığını anlattı. Ona göre bu şekilde olmasının nedeni kötü insanlar.