Solmaz Çiros imaj değiştirdi, görenler tanıyamadı
Seda Sayan'ın sunduğu Evleneceksen Gel adlı evlilik programında yaptığı kalça dansı ile tanınan Solmaz Çiros imaj değiştirdi, görenler Solmaz'ı tanıyamadı.
Evleneceksen Gel programıyla tanınan ve kalça danslarıyla son dönemde adından szö ettiren Solmaz Çiros sdeğişimiyle gündemde.
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Zayıf halinden eser kalmayan eski yarışmacı Solmaz Çiros hem kilo aldı hem de estetiğin dozunu abarttı.
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Solmaz Çiros uzun zaman sonra paylaşıp yaparak "Beni öldürmeyen her şey beni güçlendirir" dedi.
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Solmaz Çiros'un değişimini görenler "Solmaz solmuş", "Muraç Övüç olmuşsun", "Kendine yazık ettin", "Doğal halinle ne güzeldin" yorumlarında bulundu.
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