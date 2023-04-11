  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Solmaz Çiros'un son halini görenler ''yazık'' dedi

Solmaz Çiros imaj değiştirdi, görenler tanıyamadı

Seda Sayan'ın sunduğu Evleneceksen Gel adlı evlilik programında yaptığı kalça dansı ile tanınan Solmaz Çiros imaj değiştirdi, görenler Solmaz'ı tanıyamadı.

Solmaz Çiros imaj değiştirdi, görenler tanıyamadı - Resim: 1

Evleneceksen Gel programıyla tanınan ve kalça danslarıyla son dönemde adından szö ettiren Solmaz Çiros sdeğişimiyle gündemde. 

1 / 63
Solmaz Çiros imaj değiştirdi, görenler tanıyamadı - Resim: 2

Zayıf halinden eser kalmayan eski yarışmacı Solmaz Çiros hem kilo aldı hem de estetiğin dozunu abarttı.

2 / 63
Solmaz Çiros imaj değiştirdi, görenler tanıyamadı - Resim: 3

Solmaz Çiros uzun zaman sonra paylaşıp yaparak "Beni öldürmeyen her şey beni güçlendirir" dedi.

3 / 63
Solmaz Çiros imaj değiştirdi, görenler tanıyamadı - Resim: 4

Solmaz Çiros'un değişimini görenler "Solmaz solmuş", "Muraç Övüç olmuşsun", "Kendine yazık ettin", "Doğal halinle ne güzeldin" yorumlarında bulundu.

4 / 63