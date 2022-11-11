Somer Şef'ten eski eşi hakkında olay sözler
MasterChef'in babacan şefi Somer Sivrioğlu eski eşi hakkında açıklamalarda bulundu.
Eşi Aslı Sivrioğlu'nu terk edip 21 yaş küçük Pınar Kayabaşıoğlu ile aşk yaşamaya başlayan Somer Şef katıldığı bir yayında söylediği sözlerle gündeme gelmişti.
1 / 4
Empati programına katılan Somer Sivrioğlu bu sefer de 20 yıl evli kaldığı Aslı Sivrioğlu hakkında bomba bir söz söyledi. Sivrioğlu, "İşimde başarılı olduysam eski eşimin katkısı var. Hiç yemek yapamazdı, aç kalırdık. Tek eksiği odur, müthiş bir anne ve müthiş bir yoldaştır" itirafında bulundu.
2 / 4
Somer Şef'in sözleri sosyal medyada tepki çekti. Şefe eşini terk ettiği aldatılarak "Bu yüzden mi terk ettin?" yazıldı.
3 / 4
4 / 4