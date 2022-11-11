Somer Şef'ten eski eşi hakkında olay sözler

Empati programına katılan Somer Sivrioğlu bu sefer de 20 yıl evli kaldığı Aslı Sivrioğlu hakkında bomba bir söz söyledi. Sivrioğlu, "İşimde başarılı olduysam eski eşimin katkısı var. Hiç yemek yapamazdı, aç kalırdık. Tek eksiği odur, müthiş bir anne ve müthiş bir yoldaştır" itirafında bulundu.