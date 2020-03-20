Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir?
2013 yılında vefat eden Müslüm Gürses'in 87 yaşındaki eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Muhterem Nur bu sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
2013 yılında vefat eden Müslüm Gürses'in 87 yaşındaki eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Muhterem Nur bu sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Müslüm Gürses Muhterem Nur yaş farkı kaç? Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında, nereli? Sinemada gişede büyük başarı elde eden "Müslüm" filminin televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla birlikte, ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in hayatı da araştırılıyor. 80 ve 90'lı yıllara damgasını vuran ünlü sanatçı Müslüm Gürses, şarkıları kadar aşk hayatıyla da konuşulmuştu. Gürses, bir zamanlar televizyon ekranlarından hayran olduğu Muhterem Nur ile büyük bir aşk yaşamıştı. İkili arasındaki yaş farkı zaman zaman magazin basınında dile getirilse de ikilinin umurunda dahi olmadı. Peki, Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında? Müslüm Gürses Muhterem Nur yaş farkı kaç? İşte dillere destan aşk hikayeleri…
MUHTEREM NUR KİMDİR? Gerçek adı Aysel Kısa Akbaş olan Muhterem Nur, 1932 yılında Makedonya'nın Manastır şehrinde dünyaya geldi. 16 yaşındaki annesini doğum esnasında kaybetti, babasını hiç tanımadı. "Anne" dediği teyzesi tarafından büyütüldü.
Çok küçük yaşlarında ailesinin geri kalanıyla Türkiye'ye göç etti.. Yeni nüfus cüzdanıyla adı Aysel Muhterem, soyadı da Kısa oldu. Çocukluğu İstanbul - Eyüp'te geçti. Uzun yıllar fabrika işçisi olarak çalıştı.
Sinemaya o günlerde tesadüfen tanıştığı ünlü ses sanatçısı ve aynı zamanda dönemin en büyük film yapımcısı Halk Film'inde ortağı olan Suzan Yakar Rutkay'ın desteğiyle 1950 yılında "Yıldızlar Revüsü" filminde figüran olarak oynayarak sinema hayatına başladı. Fabrikadaki işinden ayrılıp günde 5 lira ücretle filmlerde figüranlık yapmaya başladı. Yıldızı parlayıncaya kadar da 20'nin üzerinde filmde küçük roller oynadı. Asıl ününü ise Üç Arkadaş filmiyle yakaladı.