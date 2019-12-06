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  3. 06 Aralık 2019 00:06

Son görüntüsü hayranlarını korkuttu

Ünlü şarkıcı Courtney Love bir kot pantalon ve siyah bir mont ile görüntülendi. Love'ın son halini gören hayranları telaşlandı.

Son görüntüsü hayranlarını korkuttu

Şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Courtney Love, Londra'da görüntülendi. Bir kot pantolon ve siyah bir mont giyen 55 yaşındaki Love'ın görüntüsü hayranlarını endişelendirdi.

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Son görüntüsü hayranlarını korkuttu

Çok üşüdüğü görülen Courtney Love, fotoğraflarının çekilmesine aldırmadan kendisini bekleyen araca binerek uzaklaştı.

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Son görüntüsü hayranlarını korkuttu

Courtney Love'ın görüntüsü de hayranlarını telaşlandırdı. Bir kısmı da bir gece önce katıldığı partiyi hatırlatarak yorgun ve uykusuz olduğunu savundu.

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Son görüntüsü hayranlarını korkuttu

Günümüz rock müziğinin önde gelen kadın yorumcu ve şarkı sözü yazarlarından biri olan Courtney Love, popüler kültür tarihine Nirvana grubunun kurucusu Kurt Cobain ile yaşadığı inişli- çıkışlı evlilikle de adını yazdırdı.

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