Son görüntüsü hayranlarını korkuttu
Ünlü şarkıcı Courtney Love bir kot pantalon ve siyah bir mont ile görüntülendi. Love'ın son halini gören hayranları telaşlandı.
Şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Courtney Love, Londra'da görüntülendi. Bir kot pantolon ve siyah bir mont giyen 55 yaşındaki Love'ın görüntüsü hayranlarını endişelendirdi.
Çok üşüdüğü görülen Courtney Love, fotoğraflarının çekilmesine aldırmadan kendisini bekleyen araca binerek uzaklaştı.
Courtney Love'ın görüntüsü de hayranlarını telaşlandırdı. Bir kısmı da bir gece önce katıldığı partiyi hatırlatarak yorgun ve uykusuz olduğunu savundu.