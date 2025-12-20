Son reklam anlaşmasından servet kazanacak olan Kıvanç Tatlıtuğ yeni dizisiyle ekranlara geri dönüyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; senaryosu Mehmet Bozdağ ile Bekir Kerem Kurt tarafından kaleme alınan, 8 bölümlük Dönence adlı dizide başrol olarak kamera karşısına geçecek olan Kıvanç Tatlıtuğ dizide ajan Ali rolüne hayat verecek.