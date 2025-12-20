Son reklam anlaşmasından servet kazanacak olan Kıvanç Tatlıtuğ yeni dizisiyle ekranlara geri dönüyor
Türkiye’nin en gözde ve yakışıklı oyuncularından olan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Dönence dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor...
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, hayranlarına müjdeyi verdi. Tatlıtuğ, yeni projelerle ekranlara geri dönmeye hazırlandığını açıklamıştı.
Son olarak Serenay Sarıkaya ile “Aile” adlı dizide kameralar karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni projesi belli oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; senaryosu Mehmet Bozdağ ile Bekir Kerem Kurt tarafından kaleme alınan, 8 bölümlük Dönence adlı dizide başrol olarak kamera karşısına geçecek olan Kıvanç Tatlıtuğ dizide ajan Ali rolüne hayat verecek.
Dizinin Disney Plus platformunda yayınlanmasının planlandığı öğrenilirken Mart ayında sete çıkması hedeflenen “Dönence” dizisinin bir ajan hikayesi üzerine kurulu olacağı belirtildi.
