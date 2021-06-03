Son Yaz sezon finaliyle ekrana veda ediyor
Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz, sezon finaliyle ekrana veda edecek. Başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan’ın paylaştığı sevilen dizi Son Yaz’ın İzmir’deki çekimleri tamamlandı.
Son Yaz dizisi 4 Haziran Cuma akşamı sezon finali yapacak. Dizinin 21. bölümünde, 2. kez nikah masasına oturan Selim - Canan Kara çiftinin masalları aratmayan düğünü konuşulacak.
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Dizinin son çekim gününde tüm oyuncular tam kadro bir aradaydı. İzmir - Urla’da gerçekleştirilen çekimlerin renkli anlar objektiflere yansırken, sezonu noktalayan oyuncular aile fotoğrafı için de kamera karşısına geçti.
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SON YAZ SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?
Gökhan'ın, Selçuk Taşkın'ı kaçırma amacı farklıdır. Akgün ve babası ile yüzleşerek geçmişten gelen bir aile sırrını ifşa etmek istemektedir. Fakat planları, Akgün ve Selçuk Taşkın yüzleşemeden bozulur.
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Selim ve Canan, Yağmur'un kaçırılması sonrası oturup ilişkileri üzerine konuşurlar.
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