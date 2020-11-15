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  3. 15 Kasım 2020 14:02

Soner Sarıkabadayı'dan eşine 500 bin TL'lik doğum hediyesi

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 2015 Kolombiya güzeli olan eşi Madelein Lopez Camelo'ya doğum hediyesi olarak 500 bin TL'ye otomobil aldı.

Soner Sarıkabadayı'dan eşine 500 bin TL'lik doğum hediyesi

5 yıldır birlikte olan çift, 3 Ekim’de nikah masasına oturdu. Oğulları Hasan Matias 7 Ekim’de dünyaya geldi. Oğluna şarkılar besteleyen pop yıldızı eşine de art arda jestler yaptı.

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Soner Sarıkabadayı'dan eşine 500 bin TL'lik doğum hediyesi

Lopez’e doğum hediyesi olarak uzun zamandır beğendiği 500 bin TL’lik otomobili hediye etti. Evlilik teklifini 100 bin TL’lik bir yüzükle yapan Sarıkabadayı “Eşimin bir dediğini iki etmem” diyor.

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Soner Sarıkabadayı'dan eşine 500 bin TL'lik doğum hediyesi

Eşini böyle anlattı
Arayı açmadan ailesini büyütmeyi hedefleyen Soner Sarıkabadayı “Yıllardır beni gerçekten sevecek birini arıyordum. Madelein ile göz göze geldiğimizde ‘işte o’ dedim.

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Soner Sarıkabadayı'dan eşine 500 bin TL'lik doğum hediyesi

Eşim öyle pozitif, huzurlu ve samimi bir enerjiye sahip ki, bayılıyorum. Üstelik gösteriş, lüks peşinde değil. Ama isterse önüne dünyaları sermeye hazırım. Pandemi geçsin harika bir düğün yapacağız” diyor.

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