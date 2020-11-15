Soner Sarıkabadayı'dan eşine 500 bin TL'lik doğum hediyesi
Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 2015 Kolombiya güzeli olan eşi Madelein Lopez Camelo'ya doğum hediyesi olarak 500 bin TL'ye otomobil aldı.
5 yıldır birlikte olan çift, 3 Ekim’de nikah masasına oturdu. Oğulları Hasan Matias 7 Ekim’de dünyaya geldi. Oğluna şarkılar besteleyen pop yıldızı eşine de art arda jestler yaptı.
Lopez’e doğum hediyesi olarak uzun zamandır beğendiği 500 bin TL’lik otomobili hediye etti. Evlilik teklifini 100 bin TL’lik bir yüzükle yapan Sarıkabadayı “Eşimin bir dediğini iki etmem” diyor.
Eşini böyle anlattı
Arayı açmadan ailesini büyütmeyi hedefleyen Soner Sarıkabadayı “Yıllardır beni gerçekten sevecek birini arıyordum. Madelein ile göz göze geldiğimizde ‘işte o’ dedim.