Songül Karlı ev halini paylaştı

KUAFÖRÜ YANINDAN AYRILMIYOR

Karlı'ya bu dönemde kuaförü Fatih Sertkaya'ya da yalnız bırakmıyor. Sanatçıyı, çekimlerden önce hazırlayan ünlü kuaför Sertkaya, Karlı'nın yanından ayrılmayarak destek oluyor. Karlı'nın dostu olan Sertkaya, sanatçının her projesinde yer alıyor.