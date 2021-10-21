Songül Karlı ev halini paylaştı
Gelinim Mutfakta programının bu haftaki sunucusu olan Songül Karlı, sosyal medya hesabından ev halini paylaştı. Karlı, makyajsız haliyle takipçilerinden tam not aldı.
Kanal D'de ekrana gelen her hafta bir ünlünün sunacağı Gelinim Mutfakta programının bu haftaki sunucusu olan Songül Karlı, kamera karşısına geçti.
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EV HALİNİ PAYLAŞTI
Son Instagram paylaşımında ev halini paylaşan ünlü sanatçı, göğüs dekoltesiyle dikkat çekerken makyajsız haliyle de hayranlarından övgüler aldı.
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KUAFÖRÜ YANINDAN AYRILMIYOR
Karlı'ya bu dönemde kuaförü Fatih Sertkaya'ya da yalnız bırakmıyor. Sanatçıyı, çekimlerden önce hazırlayan ünlü kuaför Sertkaya, Karlı'nın yanından ayrılmayarak destek oluyor. Karlı'nın dostu olan Sertkaya, sanatçının her projesinde yer alıyor.
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