Songül Karlı ev haliyle sosyal medyayı salladı
Yaptırdığı estetik operasyonlar ve sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen Songül Karlı ev halini paylaştı.
Geçirdiği estetik operasyonlarından sonra adeta bambaşka birine dönüşen ünlü türkücü Songül Karlı, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimlerden...
Instagram hesabından yayınladığı karelerle dikkat çeken Songül Karlı son dönemde estetik üstüne estetik yaptırdı. Estetikleriyle gündemden düşmeyen Karlı, son olarak ev halini paylaştı. Karlı'nın fotoğrafını yine hiç kimse Songül Karlı'ya benzetemedi.
Hayranları, fotoğrafa çok sayıda yorum yaptı, ancak Karlı'nın taktığı gözlük yine onu bambaşka birine dönüştürdü. Hayranları, gözlüğün de yakıştığını ancak gözlüksüz halinin daha iyi olduğunu belirtti. Oyuncunun ev hali kısa sürede gündem oldu.
Karlı, ayrıca sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa "bol bol okuyalım" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.