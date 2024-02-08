Songül Karlı ev haliyle sosyal medyayı salladı

Hayranları, fotoğrafa çok sayıda yorum yaptı, ancak Karlı'nın taktığı gözlük yine onu bambaşka birine dönüştürdü. Hayranları, gözlüğün de yakıştığını ancak gözlüksüz halinin daha iyi olduğunu belirtti. Oyuncunun ev hali kısa sürede gündem oldu.