Songül Karlı güzel görünmek için...

Songül Karlı, 2006 doğumlu oğlunu magazin dünyasından uzak tutmaya çalışıyor. Hatta kendi Instagram hesabından oğlu ile çok nadir fotoğraf paylaşıyor. Karlı son olarak oğluyla bir karesini paylaşarak oğlunun doğum gününü kutladı. Boyuna gelen oğluyla pozunu paylaşan Karlı dalga konusu oldu.