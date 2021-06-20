Songül Karlı iddialı paylaşımlarına devam ediyor
Son günlerde yeni imajıyla dikkat çeken Songül Karlı, klip çekiminde tercih ettiği kırmızı elbiseyle göz doldurdu.
Eşi tarafından dolandırılan ve zor günler geçiren ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, yeni düzeni ve imajıyla kötü günleri geride bıraktı.
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Sosyal medyayı aktif kullanan Songül Karlı, yeni şarkısı için kameraların karşısına geçti.
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Cesur paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Songül Karlı, klip çekimlerinden kareler paylaştı.
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Daha önce yaptığı sutyensiz ve bornozlu paylaşımlarıyla uzun süre gündem olan şarkıcı, bu kez derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı.
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