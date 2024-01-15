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Songül Karlı'nın derin dekoltelerine dikkat çeken yorum

Üst üste geçirdiği estetik operasyonlarıyla her geçen gün biraz daha "gençleşen" ünlü türkücü ve sunucu Songül Karlı'nın sosyal medyadan son yayınladığı göğüs ve bacak dekolteli pozu sonrasında kendisine gelen bir yorum olay olduş.

Songül Karlı'nın derin dekoltelerine dikkat çeken yorum - Resim: 1

Sık sık yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme bürünen Songül Karlı değişimiyle adından söz ettirmeyte devam ediyor. 

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Songül Karlı'nın derin dekoltelerine dikkat çeken yorum - Resim: 2

"Ben çok küçük göğüs seven biri de değilim ama mecburum ekranda güzel durmak için" diyerek göğüs estetiği yaptırdığını da söyleyen Karlı yine olay oldu.

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Songül Karlı'nın derin dekoltelerine dikkat çeken yorum - Resim: 3

Estetikleri sonrası Hadise ve Seda Sayan'a benzetilen ve bir hayli değişen Songül Karlı bu sefer de cesur göğüs ve bacak dekoltesiyle olay oldu. 

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Songül Karlı'nın derin dekoltelerine dikkat çeken yorum - Resim: 4

Songül Karlı'nın "Yeni enerjiler" notuyla paylaştığı iddialı pozuna "27 yaşındaki karımdan gençsiniz", "Ne zaman yaşlanmayı düşünüyorsunuz?", "Songül Karlı olduğuna emin misin?" yorumları yağdı.

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