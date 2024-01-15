Songül Karlı'nın derin dekoltelerine dikkat çeken yorum
Üst üste geçirdiği estetik operasyonlarıyla her geçen gün biraz daha "gençleşen" ünlü türkücü ve sunucu Songül Karlı'nın sosyal medyadan son yayınladığı göğüs ve bacak dekolteli pozu sonrasında kendisine gelen bir yorum olay olduş.
Sık sık yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme bürünen Songül Karlı değişimiyle adından söz ettirmeyte devam ediyor.
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"Ben çok küçük göğüs seven biri de değilim ama mecburum ekranda güzel durmak için" diyerek göğüs estetiği yaptırdığını da söyleyen Karlı yine olay oldu.
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Estetikleri sonrası Hadise ve Seda Sayan'a benzetilen ve bir hayli değişen Songül Karlı bu sefer de cesur göğüs ve bacak dekoltesiyle olay oldu.
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Songül Karlı'nın "Yeni enerjiler" notuyla paylaştığı iddialı pozuna "27 yaşındaki karımdan gençsiniz", "Ne zaman yaşlanmayı düşünüyorsunuz?", "Songül Karlı olduğuna emin misin?" yorumları yağdı.
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